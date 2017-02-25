政府推去蔣 潘維剛批：不要挑起對立 撕裂社會

國民黨黨主席參選人潘維剛下午表示，民進黨政府不該再利用228或去蔣的意識形態鬥爭，企圖收攏因施政不利所逐漸失去的社會民心。（本報資料照片）

針對文化部將推動中正紀念堂轉型去蔣，國民黨黨主席參選人、前立委潘維剛25日下午表示，228的確是必須被承認的一段歷史，但民進黨政府不該再利用228或去蔣的意識形態鬥爭，來企圖收攏因施政不利所逐漸失去的社會民心。

潘維剛表示，台灣人民有不同的歷史背景，但如今都在這個島上共同努力，政府該做的是鼓勵人們應該尊重彼此不同的史觀。潘維剛表示：「蔡英文總統自己也曾說過，在她的任內沒有一個人需要為自己的認同道歉。」

潘維剛希望，執政黨能尊重不同的史觀，不要主動作出傷害部分國民的認同，也同時要呼籲蔡總統，當施政滿意度下滑時，執政者應該主動要虛心檢討，傾聽人民百姓的聲音，與其花時間去「轉型正義」，不如想想能多做一些有益民生經濟的事。

潘維剛強調，執政者要有同理心，不要一次一次挑起對立，讓不同意見的人上街叫罵，撕裂社會和諧；不要一天到晚只盤算政治利害，卻讓社會對立而無力解決。

(旺報)