他大爆辛龍中獎內幕「1組頭獎＋6組二獎共4.6億」
藝人辛龍坦承中樂透1.2億掀起全民熱議，不過就有網友依照辛龍透露線索，推測辛龍故意低報獎金，認為他應該是中了2015年3月24日的頭獎，當期頭獎開在淡水，且未扣稅前金額高達4.59億。而彩券行刑老闆昨晚更在三立《54新觀點》上大爆當期開獎獎號玄機，肯定辛龍一共中了1組頭獎加上6組二獎。
刑老闆研究網友推測的當期開獎獎號與開獎獎金，發現裡面大有玄機，只有內行人才看得懂，「因為它是頭獎一柱獨得，二獎有7個人，它是包牌中的，我很敢肯定就是辛龍中的。」
刑老闆分析當期頭獎是「3、4、6、9、17、24」，特別號為28，因為中頭獎就是6個字一樣，二獎為何會7人中？就是系統去連碰，辛龍是碰7號，所以辛龍總共中了一注頭獎、6注二獎。
刑老闆表示，大樂透很少出現一注頭獎、7注二獎的狀況，表示辛龍中獎號碼結合當天開獎日期「3月24號」日曆牌、妻子生日6月9號等要素，簡直就是現代版的「與龍共舞」。
(中時電子報)
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