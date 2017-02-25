深夜遊蕩遇警神色慌張 通緝犯栽了！

蘆竹分局外社員警錢彼得與陳志一25日巡經濱海路與海港路口時，發現莊嫌深夜在外遊蕩形跡可疑，遂依法上前盤查，莊嫌辯稱是晚上睡不着所以才出來散步，但慌張神色藏不住，被警戳破謊言，警出示M-police資料，他坦承被通緝，將他逮捕歸案。

(中時)