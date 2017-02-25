北韓官媒砲轟北京 陸學者：談不上決裂

中國大陸宣布暫停進口北韓煤炭後，北韓官媒以不點名方式撰文砲轟北京。中國大陸學者認為，平壤與北京「不是一般的關係」，不滿意總是有，但談不上北韓要與中國大陸決裂。

中國大陸18日以執行聯合國制裁決議為由暫停進口北韓原產煤炭。北韓官方中央通信社（KCNA）23日發表署名文章，以不點名方式批評北京「隨美國起舞」，「與敵對勢力要搞垮北韓制度的陰謀大同小異」。

俄羅斯衛星通訊社報導，不少陸媒認為，北韓中央通信社過去雖有對中國大陸不滿的文章，但措辭如此激烈卻是首見。

上海同濟大學亞太研究中心朝鮮半島研究室主任崔志鷹表示，中國大陸參與聯合國安全理事會對北韓制裁，引發平壤不滿，但北韓中央通信社這篇評論並非向北京施壓，更談不上北韓要與中國大陸「決裂」。

他說，北韓和中國大陸「不是一般的關係」，不滿意總是有的，以前就有，不光是現在。

崔志鷹認為，北韓中央通信社不點名批評北京，不能說是中國大陸與北韓關係的挫折，只能說北韓發展核武，造成現在關係「不太好」，但也不會壞到哪裡去，正常的雙邊貿易、經濟活動仍會持續，攸關民生的貿易不會受影響。

至於中國大陸未來在朝鮮半島問題上的角色，崔志鷹說，北京要繼續表明反對北韓開發核武，參與聯合國制裁。其次是主張以對話解決北韓擁核問題，最好能重啟「六方會談」。1060225

(中央社)