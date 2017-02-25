調整狀況一般般 林泓育去日本盡力打

林泓育目前調整狀況一般，去日本就是盡力去打。(周鎮宇攝)

中職聯隊今在桃園棒球場進行集訓，明將正式啟程前往日本福岡，展開中職日職對抗賽，Lamigo桃猿捕手林泓育無意外將是中職聯隊的中心打者之一，他表示，就是盡力去打。

林泓育連續兩年都入選中職聯隊，赴日與日本武士隊進行對抗交流，林泓育表示，最對上的投手是大谷翔平，可惜他沒有打，不過日本隊整體還是在水準之上，對上誰都相當期待。

日前球隊移訓石垣島，林泓育兩場交流賽都未上場，直到返台後才正式參與熱身賽事，他指出，目前調整況狀還是一般般，照著自己的節奏在調整，去到日本盡力打。

去年中職日職對抗賽，林泓育的捕手護具發生小插曲，用成軟式棒球護具，今年已確定不會出錯，林泓育說，已經沒有問題有檢查過了。

(中時電子報)