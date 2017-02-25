世展會助弱勢參加才藝方案 探索自我

台灣世界展望會在開學前夕，針對經濟弱勢家庭發放助學金，於桃園地區幫助2218名兒童及其家庭紓解學費壓力，讓孩子可以安心求學，並透過教育改變他們的未來。長期接受展望會資助的小宇和小芳，除了受到助學金，也藉著參加才藝方案，在團隊學習之中探索自我。

(中時)