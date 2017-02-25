2月來台封后 烏克蘭美女再扮球后殺手

史維托琳娜2月初WTA台灣賽捧冠。(本報資料照／李弘斌攝)

2月初才在WTA台灣賽封后，22歲的烏克蘭美女球星史維托琳娜（Elina Svitolina），25日杜拜女網賽單打4強，6比3、7比6(3)撂倒世界第2、前德國球后可貝兒(Angelique Kerber)，將與「丹麥甜心」沃茲妮亞奇(Caroline Wozniacki)爭后。

史維托琳娜2月初WTA台灣賽，贏球後露出俏皮一面。(本報資料照／李弘斌攝)

史維托琳娜2月在台灣賽抱病捧冠，她去年就扮演球后殺手，排名衝到生涯新高13名，里約奧運力克當今球后小威廉絲，25日繼布里斯本網賽8強賽後再逢德國名將可貝兒，同樣不給情面，直落二取勝，讓可貝兒重返球后寶座之路更顯艱鉅。

可貝兒原先若能在杜拜賽捧冠，就能超前小威重返后座，無奈膝傷和史維托琳娜粉碎她搶回頭銜機會，不過可貝兒表示，現階段健康比什麼都重要，「我並沒有想到重返世界第一，倒是膝蓋有些疼痛，對於比賽我也盡了全力。」

(中時電子報)