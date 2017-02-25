大學博覽會舞台活動 學生尬場較勁

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暨南大學熱舞社社員登台大跳熱舞，展現酷炫一面。（王文吉攝）

暨南大學熱舞社社員大秀舞技，展現熱情活力。（王文吉攝）

和春餐飲系一年級許峻瑋表演花式調酒，展示高超拋瓶技巧。（王文吉攝）

2017大學博覽會於228連假首日，繼續在中時國際會展中心舉辦，各校為打知名度、搶曝光，均動員校內社團高手展現熱情活力，舞台活動尬場意味濃；弘光科大、暨南大學熱舞演出，獲得熱烈掌聲，亞洲大學帶來中東肚皮舞，不畏13度低溫賣力演出，炒熱現場氣氛，和春技術學院則派出調酒比賽冠軍，精湛手藝，讓人眼睛一亮。

和春餐飲系一年級許峻瑋調製「熱情沙灘」，用紅酒做為基底，融入分子廚藝元素，王柔涵則以東方茶藝，完美結合鐵觀音與基酒，再融入客家擂茶，展現茶酒文化，壓軸則由亞洲盃亞軍與國際盃3名選手，結合英雄電影角色，變裝扮成死侍、黑豹、機械戰警，表演花式調酒，博得滿堂彩。

和春餐飲管理系講師陳雅婷趁機登台，向家長學生們「工商服務」，她表示，該校大量聘用業界師資，以師徒制帶領學生學習相關技術，除提升學生專業能力，還傳授待人處事道理，畢業生就業率達9成以上。

暨南大學熱舞社成立至今已18屆，就讀經濟系2年級的社長葉乃馨表示，起初我們只有Hip-Hop舞風，在歷屆學長姐努力之下，發展出Hip-Hop、Girls Style和 Locking等3個舞風。社友們均很感謝學校大力支持社團活動，讀書之餘，還能盡情地跳舞紓壓。

最吸睛的當屬亞洲大學中東肚皮舞，3名舞者大跳《金色稻穗》，揮舞金黃紗巾，展現活躍生命力，也祝福考生能像飽滿的稻穗，綻放光芒。大三健管系廖佑真說，肚皮舞很神秘，還帶有中東風情，時而性感、時而優雅，很令她著迷，最重要是舞動身體時，促進全身按摩。

輸人不輸陣，參展大學臥虎藏龍，另有弘光科大嘻研社、南華大學熱舞社、武術社、東海大學現代舞蹈社使出渾身解數，現場氣氛熱鬧；明日則有開南大學吉他社、中國醫藥大學熱舞社、紫薔薇親善大使團等學子輪番登台，接力表演。

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(中時)