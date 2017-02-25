矽谷百年水災 市長向憤怒居民道歉

科技之都聖荷西百年水災，3天後多處淹水尚未退去。3000多位居民因衛生管制依然無法返回。允許回家的居民面對泡水家具，汽車和又髒又臭家園，欲哭無淚，要求市府說明。

面對憤怒的居民和外界質疑 ，為什麼沒有早點注意到因暴雨導致安德森水庫暴漲，野狼溪（Coyote Creek）氾濫，讓富裕的矽谷發生水災？

聖荷西市長李卡多 （Sam Liccardo）今天再度召開記者會，聲明聖荷西是他的城市，應該由他負責並早點通知居民。雖然之前市府官員曾表示水災是因聖克拉拉縣（Santa Clara）水務局誤報溪流承載量所導致，引發雙方口水戰。

市長李卡多強調會盡快召開說明會，把他收集到的相關訊息告知居民，幫大家重建家園。目前他也不知道要多久才能清除下水道，糞便及有毒化學物質等淹過的「汙染區」。

為了安全起見，除了檢查建築物結構是否安全，還要實施「衛生感染管制」，確認安全及防疫無疑，才會讓所有被強制撤離的居民回家。時間上有可能需要一兩個禮拜。

一位災民表示水災前，官員曾通知遊民不要住在溪旁，也對可能淹水地區發出警告。他記得官員只說可能輕度淹水，沒想到他家突然被水淹沒，救援人員划艇上門救人，他才知道危險。

他說，牧場裡的馬匹因無法撤離，一直站在水裡。還好救援人員定時來餵食及提供乾淨水。

剛剛返家的艾里斯（Sinia Ellis）表示雖然家裡很髒，東西都泡壞了，但她沒錢住旅館，只好趕快打掃乾淨。她說，還好鄰居會相互幫助，她們這一區淹水不深所以恢復得比較快，算是幸運的。

聖荷西災區街道上到處是被髒水泡過的床墊，冰箱和泥濘的汽車等廢棄物，等待市府來清理。1060225

(中央社)