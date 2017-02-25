外交部政次吳志中：中國應挺台入聯 成首位華人秘書長
外交部政務次長吳志中下午表示，中國應該支持台灣加入聯合國，台灣就有機會成為（聯合國）秘書長，以他們的標準，起碼有一個「中國人」可以當秘書長，成為史上華人第一個當秘書長，這未來是有可能，而且應該跟中國講說國名都不變，「china」中國還會有兩票。
吳志中下午在國父紀念館以「台灣國際外交的現況與展望」為題演講上表示，中、美、英、法、俄五大強權在聯合國裡面份量很重，不過綜觀歷屆聯合國秘書長，全都不是來自這5國，而是一些中型國家，像是近期的安南（迦納）、潘基文（南韓）、古特瑞斯（葡萄牙）。
吳志中指出，五大強權之間若是有人出任聯合國秘書長一職，一定會引來其他強權的反對，唯有中小型國家的人才才有可能擔任秘書長。
他強調，台灣人的名聲是熱情、好友，朋友又多，所以台灣進去的話，是有機會（擔任聯合國秘書長），當然他不是說馬上可以進去，我們有很多目前歷史上的問題。
吳志中說，聯合國不是只有大國，是加上中小型國家一起扮演的平台，為何我們要加入聯合國？因為它是一個重要平台，台灣加入也是更多責任，重要問題要在聯合國才談得出來，因此台灣要「保持加入聯合國水溫，縱然困難很多，仍期待有一天可以進去」。
吳志中說，中國人反而應該支持我們，台灣是很有機會成為秘書長，若以他們（中國）的標準，起碼有一個「中國人」可以當秘書長，史上華人第一個當秘書長，未來是有可能的，而且應該跟中國講說，國名都不變，「china」（中國）還會有2票，他現在只有1票；因為秘書長永遠不可能是中國，五大強權是不可能的。
(旺報)
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