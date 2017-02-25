雲林又5場染禽 共撲殺43170餘隻

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雲林縣動植物疾病防疫所撲殺染禽的雞隻。（許素惠翻攝）

被撲殺的雞隻將被送化製。（許素惠翻攝）

雲林縣動植物疾病防疫所今日又撲殺了5場，共43170隻，其中一場是家庭式飼養，被撲殺20隻。

台西萬興養了2個月的紅羽土雞6650隻，每日死亡25-35隻，有紅腳臉部腫脹，食慾驟降等典型症狀。

另台西光明段9000隻黑羽土雞已養了58天，而7500隻黃金雞也養了65天，每日合計死亡約100隻，都有臉部腫脹，張口呼吸，精神沈鬱的症狀。

經採樣檢測，全都H5陽性。此外有2場分別時是麥寮後安，四湖建華段土雞，合計約2萬隻。另一場家庭式養殖20隻有色雞。

雲林縣動植物防疫所長廖培志指出，很多民眾對鴿子是否會傳染禽流感感到憂心，這部分確實很困擾，因鴿子非經濟動物，農委會並未納管，鴿舍也沒人管，還好目前尚未有鴿子的疫情傳出。

(中時)