1家3口都製毒 警方查獲百包毒咖啡

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宜蘭警方在員山鄉查獲家庭式毒品工廠，1家3口涉嫌販售毒咖啡包，警方起出100包毒咖啡等證物。（李忠一攝）

警政署執行全國同步查緝毒品專案，宜蘭警方在今天（25日）宣布，在員山鄉查獲家庭式的毒品工廠，主嫌林姓男子與媽媽、弟弟涉嫌製造與販售毒咖啡包，毒咖啡摻入一粒眠、K他命等毒品，每包售價1000元，共起出100包毒咖啡，全案依違反毒品危害防制條例送辦。

警方調查，林姓男子（29歲）涉嫌進貨毒品原料後，將一粒眠等毒品，研磨成粉狀製成毒咖啡包，他的媽媽、弟弟則擔任助手，警方估計，林某販毒可能有1、2年時間。

警方接獲線報後，今天在林男的家中起出100包毒咖啡包、封口機、帳冊、K他命等物，還有3人在林家外吸毒。

警方表示，毒咖啡包多半販售給熟門熟路的毒蟲，每包毒咖啡重約5到10公克，但林男堅決否認販毒，也為母親開脫說「跟我媽無關。」但警方認為林男說法避重就輕，將追查毒品上游來源與毒咖啡包流向，也將化驗毒咖啡包中的毒品成分。

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(中時)