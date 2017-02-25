中華隊赴日移訓熱身賽 郭俊麟明先發

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中華隊在人工草皮球場進行訓練。（中華棒協提供）

中華隊赴日本神戶移地訓練進入第2天，今天(25日)在室外人工草皮球場展開練球，也是這次中華隊集訓至今首度在人工草皮球場上進行訓練。全隊明天將與日本社會人球隊日本新藥進行熱身賽，旅外投手包括、宋家豪、陳冠宇、江少慶都會登板。

中華隊昨日先在前日職歐力士主場Hotto Motto球場進行首日訓練，踩的還是天然草皮，今天則移至副球場練球，在人工草皮上進行守備練習，提前了解人工草皮的特性，而儘管在低溫下訓練，球員也逐漸能適應當地乾冷的天氣。

除了打者維持打擊手感，投手包括郭俊麟、宋家豪、陳冠宇，及唯一旅美球員江少慶的調整狀況都不錯，預計都會在明天的熱身賽中登板，郭俊麟將扛先發。

明天上午9點，中華隊5名球員陳冠宇、郭俊麟、陳鏞基、高國輝、林琨笙將先出席在Hotto Motto球場進行的棒球教室活動，全隊於下午1點和日本社會人球隊新藥交手。

(中時電子報)