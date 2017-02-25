這秘境曾經是被搶奪之地 美如人間仙境

隱身在萬榮鄉大加汗部落的「碧赫潭」，是在地區民口耳相傳的後花園，四年栽種的櫻花日前陸續盛開，更是被網友稱呼是人間仙境。（網友Tony Lin提供）

隱身在萬榮鄉大加汗部落的「碧赫潭」，是在地區民口耳相傳的後花園，四年栽種的櫻花日前陸續盛開，更是被網友稱呼是人間仙境。（網友Tony Lin提供）

潭邊步道是近幾年新建的建設，搭配盛開櫻花，是遊客愛好拍攝地點。（張祈攝）

潭邊步道是近幾年新建的建設，搭配盛開櫻花，是遊客愛好拍攝地點。（張祈攝）

萬榮鄉長張秋美說，目前仍積極增建周遍設備，未來也計畫朝向設計生態旅遊行程。（張祈攝）

沿著台9線，隱身在萬榮林道往西上山約6公里抵達大加汗部落，有處隱藏秘境高山潭「碧赫潭」，青山綠水，過去是遭搶奪的地，自光復後由在地居民共同維護，就一直是在地人口耳相傳的秘境，還成為鄉內天主教徒朝聖之地，近日來櫻花盛開照片在網上流傳，廣受好頻，成為鄉民口中的人間仙境！

碧赫潭位於萬榮鄉大加汗部落，依「碧赫潭文史簡介」所述水池原為良田，1933年日本人要在水田東邊山丘搭蓋學校，驅使當時的大加汗部落頭目碧赫・瓦利斯挖土捐地，補缺成改建成攔水堤，即便有百般不願，仍在威權統治下不得不從。

台灣光復後，因年久出現潰堤，長年缺水問題嚴重，碧赫・瓦利斯的大兒子大韶・碧赫發起整修計畫，從萬榮林道9.5公里處接引山泉水注入池塘，一度成為當時水源重要來源，而居民為紀念老頭目碧赫・瓦利斯捐地一事，便由耆老同意將池塘命名「碧赫潭」。

地處海拔441公尺的大加汗部落，沿途可看居民沿著山邊栽種生薑、馬告等作物，除了玩飛行傘的遊客、固定前來聚會的教友會進入外，鮮少有外人進入，周邊環境未受人為大規模開發影響，至今風景幽靜秀麗。

萬榮鄉長張秋美指出，僅有百餘名族人居住於此，過去自2014年起陸續進行潭內建設維護，修建浮橋及潭中的聖母像，搭建潭邊步道、種植30逾株櫻花及其他花種，未來也朝向生態旅遊行程，在不破壞環境的前提下帶動地方產業文化。

(中時)