中正紀念堂轉型 潘維剛：勿意識形態

參選中國國民黨主席的潘維剛今天說，民進黨不該利用二二八或去蔣的意識形態鬥爭，收攏因施政不利逐漸失去的民心，與其花時間做所謂轉型正義，不如多做有益民生經濟的事。

二二八事件將屆70週年，文化部長鄭麗君今天說，中正紀念堂有必要轉型，提出組織法部分條文修正草案，中正紀念堂商店將停止販售涉及威權崇拜文宣品，開、閉館停止播放「蔣公紀念歌」。

潘維剛表示，台灣人民擁有不同的歷史背景，但如今都在這個島上共同努力，政府該做的是鼓勵人們尊重彼此不同的史觀。總統蔡英文也曾說，任內沒有一個人需要為自己的認同道歉。

潘維剛希望執政黨尊重不同的史觀，不要主動作出傷害部分國民的認同，也呼籲蔡總統，施政滿意度下滑時，應該虛心檢討，傾聽人民聲音，與其花時間做所謂的轉型正義，不如想想是否能多做一些有益於民生經濟的事。

她說，執政者要有同理心，不要一次次挑起對立，讓不同意見的人上街叫罵，撕裂社會和諧，不要一天到晚只有政治利害的盤算，讓社會對立卻無力解決。1060225

(中央社)