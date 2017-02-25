違學術倫理遭解聘 郭明良透過媒體喊冤
台灣大學教授郭明良違反學術倫理，24日遭台大教評會決議解聘。郭明良今天透過媒體聲明，強調還會持續提供證據釐清真相，比起迫於時效性倉促做出的懲處，是更為負責任的作法。
台大昨天經過長達10個多小時的討論，最終決議解聘郭明良，多位涉入的學者也受到大小不等的懲處。
郭明良今天透過平面媒體發出本人署名的聲明，先說自己進入台大服務超過25年，感謝學校的栽培，但也強調自己絕無涉及造假，或是掩飾他人造假行為。
郭明良也認為，調查委員會做出的結論，已證明他「本人」確實未涉造假。
他強調為維護清譽，會持續提供相關證據給校方，以釐清真相，「比起迫於時效性倉促做出之懲處決定，更為負責任之作法。」
台大教評會昨天決議解聘郭明良，理由包括郭明良團隊2篇遭撤稿論文，都有許多重複使用的圖片，「均非無心之過所能解釋」，郭明良身為通訊作者，負有督導失職的責任。
教評會並認為郭明良團隊論文的缺失，早在2006年便已出現，10年間未見檢討改善，錯誤不斷，且缺失涉及多位碩、博士生。郭明良身為實驗室最高監督和指導人，應負重大及最終責任。1060225
(中央社)
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