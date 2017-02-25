南昌一飯店裝修釀大火 已致10死
中國大陸江西省南昌市一家飯店今天上午發生火災，截至下午4時，已有10人死亡。據警消初步調查，火災是因切割裝修材料引起。
南昌市政府新聞辦公室官方微博「南昌發布」發文指出，南昌市消防支隊上午8時22分獲報「白金匯海航酒店」二樓發生火災，出動7個中隊、15輛消防車和160多名消防人員前往灌救。
火災現場疏散260多人，有16人送醫救治，其中2人死亡。警消在火場清查後搜尋到7名罹難者遺體。同時，在送醫急救的傷者中，又有1人不治死亡。
截至下午4時左右，這起火災共造成10人死亡。
經初步調查，火災是由於切割裝修材料引起。當地警方已留置7名相關責任人員，並進一步調查事故原因。1060225
(中央社)
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