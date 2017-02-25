借提山區搜槍 男子疑藉失足趁機逃跑

中部打擊犯罪中心日前借提1名在押的黃姓男子前往埔里山區搜索槍枝，黃姓男子疑失足滑入山谷，警消搜索多日卻無所獲。

49歲的黃姓男子去年5月因在南投埔里犯下竊盜罪後被補入獄，不過黃男卻主動向警方表示自己在埔里山區藏了槍枝，刑事警察局中部打擊犯罪中心日前帶著黃男前往埔里的關刀山山區搜索槍枝。

當中部打擊犯罪中心的幹員帶著黃姓男子在山區搜索時，黃男疑似失足滑下山谷，幹員們見狀根據地形展開搜索，還因為下雨受困山區，請南投縣消防局救援，後來仍不放棄在山區接連找了好幾天都無所獲，才確認黃男已經逃跑。

警方指出，黃姓男子曾經當過山老鼠，對於當地的地形很熟悉，因此可能在滑下山谷後，就從自己熟悉的山路離開，他們正在追查黃男的下落，要將男子逮捕到案。1060225

(中央社)