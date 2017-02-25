台大論文案 相關部會下週赴立院報告
立法院教育及文化委員會國民黨籍召委柯志恩今天針對台大教師評審委員會決議表示，這只是台大的決議，還需送交教育部、科技部，立法院已要求兩部會下週來做業務報告。
台灣大學教授郭明良涉及違反學術倫理案，台大昨天深夜公布調查結果，解聘2名教授，但未懲處台大校長楊泮池。教育部表示，還會與科技部一同查核。
立法院教育及文化委員會國民黨籍召委柯志恩今天受訪表示，這只是台大做成的決議，還要送交教育部、科技部，兩部會下週會來立法院做業務報告，相信有非常多立委會提出看法。
柯志恩指出，立法院會特別針對這件事的發生，在後續對於學術倫理的部分，會在相關法條上會做更嚴謹的補強來遏止違反學術倫理的狀況發生。
針對有台大教授指出楊泮池應負行政責任，柯志恩說，由於楊泮池接受調查時並未請假，又很多台大教授有參與調查，是否會影響獨立判決引發外界疑慮，在角色混淆下有這樣的結果是可預知的，未來教育部、科技部還需要提出說明。
立法院教育及文化委員會民進黨籍召委許智傑指出，如果是因疏忽犯錯，不必要每件事都要用很嚴格的方式處理，他尊重台大的決議，也呼籲教授未來在為論文掛名時，一定要特別注意。
許智傑表示，台灣的論文文化有很大的改善空間，而教育部也不要只重視論文，過去他就一直要求教育部要針對產學合作、產業貢獻來舉辦奧斯卡技職大師獎，教育部應朝這方向努力，台灣長期重視論文的文化必須要改善。1060225
(中央社)
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