蔡丁貴：應宣布何時撤蔣中正銅像

蔡丁貴認為，文化部應該公布撤下中正紀念堂蔣公銅像的時間點。（圖／曾薏蘋攝）

文化部今天宣布中正紀念堂轉型，台灣北社社長張葉森肯定說，這是「遲來的正義」，也是最起碼的；台大教授蔡丁貴則表示，這還不夠，應該宣布何時把蔣中正銅像撤下，要給時間點。

政府推動中正紀念堂轉型，台灣北社社長張葉森今天肯定文化部，他說，這是「遲來的正義」，也是最起碼的，「如果轉型正義這一步都沒有辦法這樣做的話，轉型正義等於做假的」。

蔡丁貴認為，雖然這個宣佈不是很大，但對停止殖民體制洗腦，是一個很好的開始，不過還是有很多事情可以做，比如說可以公佈中正紀念堂銅像何時要拆，但是這次宣布內容沒有這項，顯然有所顧忌，希望台灣人民可以用更大聲音更大力量，讓執政者選擇，這沒什麼好害怕，是遲早會碰到這些問題。

張葉森說，如果轉型正義這一步都沒有辦法這樣做的話，轉型正義等於做假的。前總統陳水扁就已經想要把中正紀念堂改成民主紀念園區，也有人建議至少改成歷任總統紀念館，才能夠表現出台灣已經民主。

(中時)