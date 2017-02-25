陳俊秀去年因傷退出 今年把握機會積極參賽

陳俊秀去年因傷退出中職聯隊，今年再度披戰袍參賽。(周鎮宇攝)

Lamigo桃猿內野手陳俊秀，去年原本也有入選中職聯隊，可惜因傷退出，今年再度入選，他表示，目前調整狀況，應該是這幾年最好的一次，去就是拿出好的態度來面對兩場賽事。

陳俊秀去年開季因為側腹肌拉傷，導致退出中職聯隊，今年終於可以參賽，陳俊秀說，調整狀況還是以季賽為主，不過目前已經可以比賽，雖然沒有調整到最高峰，不過心態上面，一定會積極的去打這場比賽。

日本投手群相當出色，雖然少了大谷翔平，但實力還是相當堅強，陳俊秀指出，是沒有想要對誰，但日本的頂尖投手實力都不會差太多，都非常強，尤其又是國家隊，相當期待。

(中時電子報)