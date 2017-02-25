李明賢：民進黨治國拚經濟沒半步 意識鬥爭1百分

民進黨上台後大力去蔣，文化部推動中正紀念堂轉型。(邱文秀攝)

民進黨上台後大力去蔣，文化部推動中正紀念堂轉型，「蔣公紀念歌」已從24日起停播，蔣公商品如公仔、文具、生活用品等也已先下架，中正紀念堂也可能改名。國民黨發言人李明賢批民進黨「治國拼經濟沒半步、搞意識型態鬥爭一百分」。

文化部長鄭麗君今（25）日召開記者會表示，適逢228事件70週年和解嚴30週年，已於今年2月10日邀請專家學者組成「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」，將在未來半年、立法院下一個會期前，提出「國立中正紀念堂管理組織法」修正草案，從法制面推動中正紀念堂的轉型，中正紀念堂可能又要更名。

國民黨發言人李明賢在臉書批評，民進黨治國拼經濟沒半步、搞意識型態鬥爭一百分，如果這就是所謂的轉型正義，未免太過廉價！而兩蔣功過歷史自有評價，民進黨再次執政後，再次複製扁朝作法、積極透過政治力量推動「去蔣化」，包括推倒銅像的舉動，只是加深對立、讓仇恨漫延擴散。

李明賢說，歷史就留給歷史，包括柯文哲都有此一基本認知，而蔡總統你自己，當初不是一再宣稱是來團結這個國家的？如今，眼看民進黨開始撕裂這個國家，你豈能無動於衷？還是，「團結這個國家」只是一句政治口號？如何團結另一半的人，這是執政者的基本責任。千萬別把「扭曲的轉型正義」，當成治國無方的遮羞布！

網友也留言「沒有建設，只有破壞∼所以要放蔡英文的銅像了嗎？有病」、「除了會A錢，他們還能弄那些?」、「改為: 慏盡黨轉型正義廟」、「外面重大的臺灣人民共和國國號不敢成立！盡在裡面小裡小氣的搞些小孬孬動作？」、「民進黨真的很沒出息、對外無能、對內天天有人抗議、」、「正事不幹, 專幹這種讓人瞧不起的爛東西」、「再搞下去就變菲律賓了，做點正事吧」、「民進黨最會鬥爭死人了。了不起，負責！」

(中時電子報)