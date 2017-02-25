海外228遺屬　二七部隊烏牛欄戰役紀念碑憑弔

海外228遺屬至埔里鎮二七部隊烏牛欄戰役紀念碑前憑弔。（廖肇祥攝）

海外228遺屬返鄉團至埔里鎮二七部隊烏牛欄戰役紀念碑前憑弔。（廖肇祥攝）

海外228遺屬至埔里鎮二七部隊烏牛欄戰役紀念碑前憑弔，曾親眼見證事件的黃炳松先生獻上百合花。（廖肇祥攝）

海外228遺屬返鄉團25日至南投縣二二八事件烏牛欄戰役紀念碑憑弔，除了追思70年前二七部隊在埔里盆地對抗蔣軍21師的歷史，也呼籲政府加速轉型正義的推動，不僅撫卹受害者遺族，也應當找出加害者。

烏牛欄戰役是二二八事件最後一場戰役，70年前台中地區一群民眾自發性組成武裝隊伍反抗暴政，由謝雪紅、鍾逸人、黃金島帶領的民兵「二七部隊」，攻佔官署、營區，接收武器，以武力對抗由北一路鎮壓、屠殺的國民政府軍隊，3月16日部隊進到埔里，隔著烏牛欄吊橋對抗軍隊，後因彈盡援絕而解散，民兵多人死傷或被捕下獄。

前南投縣長林宗男在烏牛欄吊橋舊址（現已改建為愛蘭橋）設立紀念碑，海外228遺屬在團長王文宏的帶領下，一行約50人帶著百合花到紀念碑前憑弔，王文宏表示，除了紀念70年前那場驚天動地的戰役，也要要求政府應讓轉型正義加速進行，不應「找得到被害人，卻找不到加害人」，暴政威權的符碼，不應再受到人民的敬仰，比如慈湖、中正紀念堂，可以開放觀光化，但不應讓國軍繼續駐守護衛。

85歲的牛耳藝術渡假村董事長黃炳松15歲時曾目睹二七部隊與蔣軍作戰，他指出，當時鎮上槍聲大作，多數鎮民逃離避難，親眼看到20多歲，身著卡其色軍服的青年，挖散兵坑會戰，死去的青年，就在戰場鄰近就地掩埋，過程悲壯，後來得知是接管台灣最高長官的陳儀下令鎮壓殺人，事後卻高升浙江省主席，讓當時還是少年的他，覺得世間太沒公理。

(中時)