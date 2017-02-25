英媒：中國的川普政策 贏了第一回合

美國總統川普(左)、中國國家主席習近平。(美聯社、新華社)

美國總統川普初上任時，不斷對中國發出挑釁訊息。然而對北京而言，與美國維持良好的關係是核心的戰略利益，而其推出的策略初見成效，如今川普似乎停止了對中國的冒犯，且白宮內的重要人物也開始向中國示好。英國《BBC》報導指出，北京所運用的「川普政策」使其贏得了第1回合。

1. 打好關係

中國意識到川普與美國前幾任領導人不同，並明白與川普家族維持關係的重要性。

川普與其政府尚未與中國高層對話前，中國網友正因川普未對華人春節拜年而頗有微詞。而中國駐美大使崔天凱卻已手段嫻熟的與川普女兒伊凡卡接觸，她現身於中國駐美大使館的春節活動，這備受關注的亮相順利緩解了官方的隔閡。

2. 送禮

川普有多起充滿爭議的商標案在中國法庭懸而未解，他於10年前就想成立的建築服務商標註冊，如今對北京來說可謂順水推舟。去年秋天，川普的案件皆已低調並效率的執行，並於上周由川普勝訴結案。

3. 說話自律

川普於競選期間不斷的對中國放話挑釁，稱中國在貿易方面是小偷，並試圖挑戰一中原則。面對川普的挑釁言論，北京始終表現出了鐵一般的自律和克制。

4. 達成共識再通話

中國國家領導人習近平與世界其他領導人不同，並不急著接起電話。

北京堅決不冒任何外交風險，等美國國防部長馬蒂斯、國務卿提勒森就任後，確保能獲得共識才進行通話。

習近平與川普通電話後，成功獲得了「一個中國」的承諾，並有尊嚴的完成這次接觸。

5. 高層交流

在川習通話後，兩國之間的交流便接連不斷。

美國財政部長史蒂芬‧努欽已與中方重要官員談了經濟政策，國務卿蒂勒森也和中國外交部長王毅見面。

6. 能給則給

所謂雙贏意味著在可能的領域讓步，以換取合作。而中國暫停從朝鮮進口煤礦，雖宣稱是因應配額所作的決定，但仍在美國所關注的領域表現出了意願。

7. 利用對方弱點

中國努力從美國退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）的機會獲益，推廣自己多邊貿易領導者的形象，意在削弱美國於亞太地區的經濟領導地位。

《BBC》指出，中國的策略如今看來初見成效，可以說中國於第一回合勝出，但這是一個多方參予的多維度遊戲，長期而言仍存在諸多風險，還會有無數個回合需較量。

(中時電子報)