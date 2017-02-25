限韓令升級掃到RM！陸網閃電停止更新所有韓綜
為反制韓國部屬薩德系統，大陸廣電總局去年8月傳啟動限韓令，使金秀賢、全智賢等人在大陸代言一夕之間被撤，許多大陸買進版權節目因此遭改名，不少韓星登陸辦活動也受阻，今(25日)媒體則報導，這股限韓令似乎沒減弱趨勢，反而升級，即日起許多影音網站被要求停止更新韓國綜藝節目，例如《Running Man》、《超人回來了》等都受波及。
大陸龍頭翻譯「鳳凰天使TSKS韓劇社」稍早在微博發文：「今日起，各大版權在線站暫停更新一切韓流節目，原因你我都懂，上周我們就得悉消息，也作了準備」，並說他們所有節目仍會正常運行製作，「一些大陸境外版權未受影響的電視劇節目會按計畫正常發布，受波及的節目我們正與各版權磋商中」，並要網友耐心等待。
雖大陸廣電總局已否認限韓令存在，但韓國許多主流媒體如《中央日報》等先前都曾以讀者投稿方式，討論限韓令對韓國的影響與因應之道。而據《蘋果日報》報導，許多陸網今起停止更新韓國綜藝節目，觀察後發現不少2017年的新節目已被要求下架，部分舊內容仍能點閱。
(中時電子報)
關鍵字：限韓令、 Running Man
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