大馬：查獲化學液體 與金正男案有關
馬來西亞全力追緝金正男遇刺身亡案，迄今多有斬獲。大馬警方最近在一處公寓內搜出化學液體的確和金正男案有關，但拒絕透露液體是何種物質。
大馬警方昨天在武吉阿曼科學鑑證組及雪蘭莪州重案組警員主導下展開搜查行動，同時在吉隆坡舊巴生路一棟公寓內，查獲一批可疑的化學物品。
馬來西亞媒體中國報報導說，警方發現一批可疑物品，包括黃藍色塑膠手套、地面與廚房櫥櫃內有可疑化學液體、兩雙拖鞋、運動鞋和印有指紋的卡片等。
大馬警方並不排除和案件有關的嫌疑人，曾在這棟公寓出入。
大馬警方今天證實，這批在公寓內搜出的化學液體的確和金正男案有關，卻仍拒絕透露液體是何種物質。
馬來西亞警方昨天表示，金正男死於VX神經毒劑。「禁止化學武器公約」將VX神經毒劑列為化學武器，無臭無味，僅限「研究、醫學或製藥用途」。1060225
(中央社)
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