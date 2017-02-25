大連港將擴建郵輪泊位

中新社報導，大連港今日宣布，為加快推進大連港成為國際郵輪中心，將擴建港內郵輪泊位。

據了解，相關實施方案已通過大連市港口、口岸局相關專家評審，接下來將開始組織工程相關實施工作，爭取早日開工。

統計數據指出，去年全年大連港完成3艘國際豪華郵輪共27航次的始發、接卸，接待進出港郵輪旅客累計逾6.4萬人，較前年6千餘人成長幅度巨大。大連港稱，自去年7月大連港國際郵輪中心正式開港運營以來，大連港已由油輪訪問港正逐步轉換為郵輪始發港。

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