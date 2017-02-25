伯明罕大學唸2年可拿學位？留學業者被起訴
知名留學代辦機構「中歐國際教育公司」，遭檢舉佯稱與英國伯明罕大學、國立成功大學合作，推行雙聯學制，只要在成大、伯明罕各唸2年，即可獲學士學位為由，對外招生並收取費用，為取信民眾，還涉嫌偽造伯明罕大學入學通知，事後遭教育部函送台北地檢署偵辦。檢察官已依詐欺、偽造文書罪嫌起訴中歐公司林姓執行長。
起訴書指出，中歐公司明知並未與英國伯明罕大學簽訂任何雙聯學制之合作契約，卻於去年3月起在中歐公司臉書粉絲專頁，佯稱中歐與伯明罕大學合作，推行雙聯學制。
中歐臉書並宣稱，伯明罕大學在國立成功大學開辦課程，申請成功之入學學員可在2年內在成功大學完成學程，再至伯明罕大學就讀2年，即可取得伯明罕大學學士學位證書。
去年4月，謝姓民眾在中歐業務人員推薦，與中歐公司簽約，參加伯明罕大學商學院雙聯課程，並由母親匯款美金1萬元至中歐公司帳戶。
但一個月後，謝姓民眾一直未收到中歐公司的入學或上課通知，透過業務員向中歐催辦，中歐執行長林士勛為取信謝，以不明方式偽造一紙署名伯明罕大學出具的入學通知書，指示中歐公司人員寄發給謝，並以電話通知謝，表示上課地點改在國立台北商業大學。
謝因起疑，向北商大詢問，校方回覆並未與中歐公司合作開設課程，謝再以電子郵信詢問伯明罕大學，伯明罕大學也回覆並未與中歐有任何合作關係，亦未開設雙聯學制課程，謝始知受騙，透過業務申請退費，直至去年5月底中歐公司才退費。
教育部接獲檢舉後，將本案函送北檢偵辦。檢方調查時，林男否認不法，辯稱沒有偽造入學通知，但檢方認為林是業務負責人，不採信林說法，依法起訴。
(中時)
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