重返福岡球場 陽耀勳想對決日本所有投手
Lamigo桃猿陽耀勳今年入選中職聯隊，將以打者身分，重返福岡巨蛋打球，他指出，其實沒什麼特別的感覺，球場來說，就只是比賽而已，重新改建過後也沒有去過。
陽耀勳曾在2006年到2013年效力過軟銀鷹，不過當時都是以投手身分站上球場，今年則要披上中職聯隊戰袍，以打者現身球場，許多老隊友也有入選日本國家隊，陽耀勳表示，像武田翔太、松田宣浩當時在軟銀時期都有見過，有機會可以遇到他們。
即將以打者身分重返日本，是否想面對哪一位投手，陽耀勳回應，只要是日本投手都很想打打看，因為他們都很強。
陽耀勳今年一月中旬曾雷射治療眼睛視力，他說，目前適應上都沒什麼太大問題，就看得很清楚，只剩下還沒有在夜間比賽過還要再適應，但這次日本是在巨蛋應該沒什麼差。
(中時電子報)
關鍵字：陽耀勳
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