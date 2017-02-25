臺東縣海外行銷傳捷報 日籍選手突破百位

臺東縣政府國際發展及計畫處余明勳處長率領縣府團隊與國際知名鐵人業者CHALLENGE Taiwan(WayPoint鐵人工廠)、IRONMAN Taiwan(台灣鐵人三項公司)及Green island IDiving(臺東綠島愛潛水聯盟)，向日本業者及旅客推介臺東運動觀光。（台東縣政府提供）

近年來臺東縣努力朝向「國際幸福城市」的目標邁進，鎖定國際旅客為目標，拓展海外旅遊市場及積極與國際接軌，為了擴大推動臺東運動行銷，以「#臺東」為主題強調臺東與世界的連結，於2月23日(四)-2月25(六)赴日參加2017東京馬拉松博覽會(TOKYO MARATHON EXPO 2017)，與國際鐵人品牌CHALLENGE Taiwan(WayPoint鐵人工廠)、IRONMAN Taiwan(台灣鐵人三項公司)及Green island IDiving(臺東綠島愛潛水聯盟)共同宣傳推介，成功打響臺東縣運動觀光的品牌。

博覽會現場除了與民眾互動外，同時與參展單位大阪馬拉松組織委員會事務局、來跑吧體育文化發展有限公司(北京眾信旅遊旗下公司)等業者洽談運動觀光的合作交流。大會舞台區更特別邀請曾獲得第24屆金曲獎流行類最佳原住民歌手獎及2008北京奧運暖場表演的臺東原住民歌手-桑布伊，於(25日)以古調新唱的國際級表演形式，向民眾展現臺東原住民的音樂魅力。

臺東景點魅力吸引日本民眾熱情合影並上傳照片。（台東縣政府提供）

臺東縣政府國際發展及計畫處余明勳處長表示：臺東縣近年藉由熱氣球嘉年華受國際遊客關注，再加上獲得世界衝浪聯盟(World Surf League)及國際鐵人三項等知名國際賽事青睞，使得許多國際運動好手開始聚焦臺東。此外臺東縣政府也正積極打造大型運動賽事服務平台，經由該平台，賽事業者可以線上申請舉辦賽事及了解申請進度，而賽事選手可以了解臺東縣內完整的年度賽事資訊、報名方式及相關住宿、交通、遊程資訊，透過平台的資訊公開、資源整合以提升各類賽事的傳播與經濟效益。根據會展期間最新報名統計，今年3月的IRONMAN 70.3 Taiwan賽事，外籍選手從2016年的423位成長到今年的682位，其中日籍選手成長接近1倍，是繼香港之後最多的外籍選手參加國家，縣府這次率團參展正是切入這成長最快的潛力市場進行目標行銷。

本次臺東縣偕同國際鐵人知名業者參加東京馬拉松博覽會，除了宣傳臺東賽事場域外，更於展覽期間推出專屬博覽會限定，搭配臺東縣內鐵人三項賽後觀光行程的臺東好玩卡，目的就是要讓選手賽後多駐足臺東體驗獨特的人文風光與旅遊資源，打造臺東為最佳運動觀光城市。

臺東原住民歌手-桑布伊於東京馬拉松博覽會中，展現臺東原住民的音樂魅力。（台東縣政府提供）

有著自然環境優勢的臺東，絕對是舉辦體育休閒活動的絕佳城市，以「陸．海．空」3D領域所發展出的熱氣球、飛行傘、馬拉松、自行車、衝浪、鐵人三項等大型活動，讓臺東一年四季「運動活動不間斷」稱霸全臺成為國際運動觀光聖地。除了廣為人知的運動賽事外，臺東更具備豐富的地理景觀及優美的自然環境，其中臺東海濱公園的紅框景點，是參訪旅人最常駐足打卡拍照的景點。

此次參展，臺東縣特別仿造海濱公園紅框場景，民眾在展覽期間於臺東展位於紅框內拍照，且上傳照片至個人社群平台如：FB、Twitter、 Instagram..等，為獲得臺東限量好禮，特別的是其中有一位身著海盜裝扮的日本市跑者前來臺東攤位參加打卡活動，他的特殊扮相相當吸引人注目，也成為本次臺東行銷的另類宣傳。另外攤位現場的高畫質行銷影片更是吸引現場民眾流連駐足，紛紛讚嘆臺東海底風光、山水之美、運動風氣之興盛。

(中時電子報)