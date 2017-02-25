毒犯山區起槍跌落山谷逃逸 警方澄清：絕無隱匿

警方日前借提黃姓嫌犯（中，穿白上衣者）到南投山區起槍，傳黃男滑落山谷逃脫事件。圖為取槍途中，黃男有上腳銬（紅圈處）。（陳淑芬翻攝）

警方借提黃姓嫌犯（中，穿白上衣者）到南投山區起槍，沿途部分山路崎嶇，坡度陡峭，甚至須手腳並用滑行。（陳淑芬翻攝）

刑事局偵查第六大隊第一隊日前借提黃姓嫌犯到南投山區起槍，傳黃男滑落山谷逃脫疑似未報事件。刑事局偵查第六隊隊長廖劭晃今天出面澄清指出，黃男滑落時，立即通報埔里分局偵查隊及消防隊救援，並報告檢察官及大隊，絕無隱匿。廖表示，對發生此事深感遺憾，向社會表示抱歉。

48歲黃俊傑涉槍砲及毒品等多案，因毒品案被逮在1月5日到台中監獄南投分監服刑，2月20日寫信給南投地檢署自白有槍械藏匿在埔里鎮石坑路山區，願交出槍彈。檢察官指揮第六大隊第一隊、太平警分局及海巡署共9人在23日借提黃男，銬上腳鐐手銬前往山區取槍。

廖劭晃表示，當天中午12時30分進入山路，小徑崎嶇難行，路徑土石遭雨水沖刷流失，僅腳掌寬度，必須雙手攀抓山壁維持平衡，所以，解開黃男右手手銬，但腳鐐全程都未取下，一行人前後包挾黃男攀爬約5小時，在傍晚5時30分左右，發生黃男失足滑落山谷。

「啊！」黃男一時失去重心，連聲慘叫跌落山谷，廖劭晃雖出手拉救，但卻沒拉住，只能看著黃男隨著土石滑落，2名警方人員為拉救他，手部遭樹枝刺挫傷，一行人聽到慘叫及土石滾落停歇時，立即呼叫「有無安全嗎？」，黃男還回應「安全」；廖劭晃再度詢問「有受傷沒有」，黃男回應「沒有」。

廖劭晃說，黃男發生意外跌落後，立即通報埔里分局偵查隊及消防隊救援，並報告檢察官及大隊，絕無隱匿。而且，持續不斷與黃男隔空喊話，以確保他的安全。

第一波救援由2名救難人員在晚間11時30分抵達，警方留1人與救援人員在現場搭營過夜，過程中，警方與救難人員雖不見他蹤影，但雙方仍有對話；第二波救援是24日上午8時，有4名救援人員抵達下去查看，發現地勢較平坦處，留有1瓶礦泉水及食物，但不見蹤影；第三波救援人員在24日下午1時抵達進行搜尋，仍無所獲。

警方初步研判，黃男疑似自行脫困，但應仍戴腳鐐，因無法走遠，警方正全力在可能逃逸路線進行追緝。

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(中時)