小英這樣說同婚 PTT網友怒罵：票還來啦！

蔡英文總統（右）18日會見同志團體、同志伴侶與其家庭成員。（總統府提供／中央社)

反同婚與挺同婚團體18日分別進總統府，向蔡英文總統表達立場。長期耕耘同志運動的「真情酷兒」主持人Vincent卻在臉書憤怒說，他這條老命給了同志運動，但那天蔡英文卻對他說：「你這一生不一定等得到同志婚姻！」PTT網友貼文說，蔡英文在會談中，對Vincent看似安撫，實則是潑冷水。有網民甚至怒罵小英：「看得都想切腹，這一生絕不讓妳連任了。」

其他網友也生氣回應說：「後悔選了她」「票還來啦x！」「蔡英文掰掰，DPP掰掰。」「在下次投票前別被口號再欺騙。」「蔡英文沒擔當也不是第一次了。」「我怒髮衝冠、橫眉怒目、疾言厲色、義憤填膺、七竅生煙。」「就用選票讓蔡英文這一生無法連任。」「還對蔡政府有美好泡泡的，可以看巴奈前天被警察抬的畫面。」「選前開支票，選後忙跳票，根本騙選票！噁心。」

(中時電子報)