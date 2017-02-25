小英這樣說同婚 PTT網友怒罵：票還來啦！
反同婚與挺同婚團體18日分別進總統府，向蔡英文總統表達立場。長期耕耘同志運動的「真情酷兒」主持人Vincent卻在臉書憤怒說，他這條老命給了同志運動，但那天蔡英文卻對他說：「你這一生不一定等得到同志婚姻！」PTT網友貼文說，蔡英文在會談中，對Vincent看似安撫，實則是潑冷水。有網民甚至怒罵小英：「看得都想切腹，這一生絕不讓妳連任了。」
其他網友也生氣回應說：「後悔選了她」「票還來啦x！」「蔡英文掰掰，DPP掰掰。」「在下次投票前別被口號再欺騙。」「蔡英文沒擔當也不是第一次了。」「我怒髮衝冠、橫眉怒目、疾言厲色、義憤填膺、七竅生煙。」「就用選票讓蔡英文這一生無法連任。」「還對蔡政府有美好泡泡的，可以看巴奈前天被警察抬的畫面。」「選前開支票，選後忙跳票，根本騙選票！噁心。」
(中時電子報)
文章來源：Vincent臉書
文章來源：PTT網站
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。