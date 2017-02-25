賀陳旦視察雲嘉 了解遊覽車自主管理
交通部推動的替代駕駛今天上路，交通部長賀陳旦下午視察國道3號古坑服務區、阿里山公路攔查點，了解遊覽車自主管理情形。
蝶戀花旅行社承辦的一日遊13日在國道發生死傷慘重翻車事故，促進交通部推動替代駕駛今天上路，賀陳旦今天率同公路總局、觀光局等單位南下視察。
由於今天適逢二二八連續假期的第1天，國道南下部分路段上午大塞車，賀陳旦等人也塞在車陣中，造成考察行程延誤。
賀陳旦下午前往國道3號古坑服務區視察「駕駛人休息區」，以及新建完成的公廁溫水設備，鼓勵遊覽車或客運駕駛在工作一段時間後，就應休息，以提升旅遊交通品質與安全。
隨後，賀陳旦前往阿里山公路（台18線）29.5公里處的攔查點視察，了解遊覽車駕駛是否有超時、過勞等自主管理情形，同時也視察遊覽車行車紀錄器，要求公路總局落實安全查核。
公路總局長陳彥伯表示，今天下午監理機關攔查10幾輛下山的遊覽車，除了少數車身登載出廠年份與行車執照不符外，大多數遊覽車都符合規定。
陳彥伯表示，違規登載不符的遊覽車，將依法裁罰；至於受攔查的遊覽車駕駛、導遊及乘客都相當配合。
他轉述一名中國大陸旅遊團導遊的話說，自從陸客團桃園火燒車事件發生後，陸客來台都很重視旅遊安全。
嘉義區監理所長劉英標表示，監理所平日在阿里山公路29.5公里處的觸口段設有攔查點，針對下坡路段連續行駛55公里的遊覽車進行查核。
劉英標指出，監理所根據遊覽車行車紀錄器所載的最高速度，平均告發率約3%，將繼續加強路檢、監警聯合稽查，以追蹤遊覽車自主管理盲點，促進觀光旅遊的行車安全。1060225
(中央社)
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