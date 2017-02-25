馬公長者慶生會 享受美味幸福洋溢

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澎湖馬公鐵線社區今天舉辦長者慶生餐會，社區中心大食堂提供豐富澎湃的佳餚，長者歡聚一堂齊唱生日快樂歌，長輩選擇喜歡的美食，吃得津津有味，幸福洋溢。

澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲、馬公市長葉竹林與代表會主席陳永澎等人都同場與長輩壽星們共進午餐，盛讚社區的用心，並祝福所有壽星「健康呷百二」，同時叮囑天氣寒冷，要做好保暖。

馬公鐵線社區志工們今天有如辦桌般，準備了多道拿手佳餚，讓社區長輩們自己選擇喜歡的美食料理，吃得津津有味，過一個特別有味道的生日餐會，氣氛溫馨歡樂。

馬公鐵線社區今天的慶生餐會，現場還邀請蓋德科技為長者測量血壓等健康檢測與反賄選、交通安全與反詐騙宣導。1060225

(中央社)