川普令掃到拳王阿里子 美機場遭拘2小時
美國媒體昨晚報導，已故拳王阿里（Muhammad Ali）的兒子日前自牙買加返回美國時，在佛羅里達機場遭訊問2小時，原因是他的名字讀音像阿拉伯語。
法新社及「紐約郵報」（New York Post）報導，友人及律師曼西尼（Chris Mancini）告訴美國「路易斯維爾新聞報」（Louisville Courier-Journal），小阿里（Muhammad Ali Jr.）當時與母親卡馬丘．阿里（Khalilah Camacho-Ali）同行。小阿里在賓州費城出生，擁有美國護照。卡馬丘是拳王阿里的第2任妻子。
曼西尼說，這對母子7日在佛州勞德岱堡-好萊塢國際機場（Fort Lauderdale International Airport）遭到拘押訊問，理由是他們的名字讀音像阿拉伯語。
卡馬丘．阿里先獲釋，因為她向美國海關人員拿出一張和前夫阿里的合照。小阿里沒有類似照片，根據曼西尼，小阿里遭拘押近2小時，而且不斷遭問「你的名字打哪來的」、「你是穆斯林嗎」？
小阿里回答他和父親一樣也是穆斯林時，海關人員更加尖銳提問。
曼西尼表示：「對阿里家族而言，這顯然與川普企圖禁止穆斯林入境美國有直接關係。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060225
(中央社)
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