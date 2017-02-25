譚晶丟震撼彈 奪冠熱門閃退《歌手2017》

譚晶今日宣布退出《歌手2017》。(取自譚晶微博)

與香港天后林憶蓮並列為湖南衛視《歌手2017》奪冠熱門的40歲大陸國寶級歌手譚晶，今(25日)在微博無預警宣布退賽，表示將繼續堅持自己的音樂理念，文中未透露退賽原因，引發關注。

譚晶宣布退賽有跡可循，昨晚微博瘋傳譚晶在節目上的演出片段遭芒果TV下架，連YouTube影片也被刪光，有傳與政治因素有關。隔日譚晶就在微博宣布退賽，「還是選擇退出，祝節目越辦越好。我將繼續堅持自己的音樂理念，去創作和發現更多好作品。感謝一路支持和鼓勵我的朋友們！ 」

譚晶並非無預警被消失的首例，早前香港歌手張敬軒，也因為因為昔日「支持佔中」言論被貼上港獨標籤，慘遭《歌手2017》除名，連原本錄好的第一集也把他的部分刪除得一乾二淨，彷彿從頭都未曾邀請張敬軒參賽般。

(中時電子報)