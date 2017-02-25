泡湯時心肌梗塞？這3種情況請注意

泡湯時心肌梗塞？3種泡溫泉時應注意的情況，請多留心。(圖/康健雜誌提供)

「強烈大陸冷氣團」來襲，228連假相當濕冷，很多人想要趁著假期來泡湯，但日前一名50歲男子，平時血壓偏高、體型偏肥胖，因疏於追蹤自己的身體狀況，泡湯時竟心肌梗塞發作，還好及時送醫才救回一命。專家提醒，泡溫泉之前，應先了解自己的身體狀況與水質，千萬別輕忽泡湯可能所引發的致命危機，《康健》提醒您，一定要注意這3點：

1.留意身體狀況

《溫泉36享》書中提到，身體接觸溫泉後，會因為泉水的熱度，使皮膚表面的血管擴張，值得注意的是，有靜脈曲張疾病的人，會因為溫度升高使得血管擴張，大量的血液堆積滯留，導致血管系統負荷過重，尤其是雙腳，在泡後會有腫脹、沉重的感覺。

此外，有些人在泡湯後起身，會覺昏眩不舒服，這是因為靜脈的血液回送功能不良，使得腦部嚴重缺血，嚴重者甚至還會併發血栓、阻塞等更嚴重的血管疾病。若是想要透過泡湯增進新陳代謝，平時就需要保養雙腿的血液循環，才能達到真正養生的效果。

新光醫院心臟科主任洪惠風指出，泡溫泉、洗熱水澡都會讓心跳加快，就跟運動一樣，當運動過度讓心臟跳太快，就會引發一些問題。所以泡溫時，水不要太燙，太燙會讓心臟跳太快；時間也不要太久，因為這樣等於你運動時間太久。如果你平常沒有做這些訓練，突然一下這樣就會引發很多問題。

2.注意浸泡時間

浸泡時間不宜過久，以10~15分鐘為宜。若要長泡，最好泡10分鐘便起來休息3分鐘，再下浴池，水溫不宜超過40度。以下幾種情形，不宜泡溫泉：

◎當過度疲勞或長途跋涉後，不要一到溫泉池畔就躍入池中，應稍作休息，待體力稍為恢復再入浴池。

◎酒醉、空腹、飯後皆不宜泡溫泉。

◎有心臟病、高血壓、孕婦也不宜。如感到頭痛、心悸、嘔心也不宜浸泡。

3.泡哪一種溫泉要看體質

隨著溫泉水質的不同，療效也不一樣。泡湯前應先了解自己的體質與溫泉水質，方能達到最好的效果。像是皮膚粗糙、年紀大的人儘量不要洗硫磺泉或酸性泉；受傷的傷口不可泡酸性溫泉。而日本人也分析北投溫泉，發現以下三種水質：

1.鐵乃湯： 無臭透明的單純泉，出水溫度攝氏59度，可飲用，對神經痛、風溼痛、消除疲勞有效。

2.瀧乃湯： 透明的酸性泉，出水溫度攝氏68度，含有酸性明礬和放射性鐳，具有的療效：潰瘍、風溼、糖尿病、慢性皮膚病。

3.星乃湯： 硫磺泉，水溫41度，對婦人病、風溼病、消除疲勞有效。

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(中時電子報)