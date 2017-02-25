台塑化汽柴油 小漲0.1元

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石油輸出國組織(OPEC)產油國減產達成率高於預期，加上美國公佈的原油庫存增幅少於預期等因素影響，國際油價震盪上漲；台塑化（6505）宣布周一（27日）凌晨1時起，調漲汽油批售價格每公升0.1元、柴油批售價格每公升0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。

調整後，台塑化參考零售價格為92無鉛汽油每公升24.8元、95+無鉛汽油每公升26.3元、98無鉛汽油每公升28.6元、超級柴油每公升22.3元。

美國能源部報告顯示，截至2月17日當週，美國原油庫存增加60萬桶至5.187億桶，為連續第七週增加，並續創新高，惟低於分析師所預估的增加350萬桶；汽油庫存減少260萬桶至2.564億桶。

因美國原油庫存的增加小於預期，紐約商業交易所（NYMEX）4月原油期貨2月23日上漲1.6％，每桶54.45美元。歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲1.3％，每桶價格達56.58美元。

此外，OPEC和非OPEC聯合技術委員會報告顯示，1月OPEC和非OPEC合併減產達成率為86％。

石油輸出國組織(OPEC)減產終於發揮成效，亞洲和美國海外油輪開始釋出庫藏原油，龐大庫存有逐步下滑跡象。二月停泊在馬來西亞Linggi港的油輪取出680萬桶原油，停泊在新加坡的油輪取出410萬桶、印尼也取出120萬桶；在此同時，美國墨西哥灣的油輪也開始輸出庫藏原油。

(工商)