木棒聯賽》南英「復仇」擊敗鶯歌 明4強戰交手平鎮

南英左投張梓軒，後援4局無失分。（葉姵妤攝）

爭取今年高中木棒聯賽最後一張4強門票，南英商工今天(25日)在嘉義市棒球場上演「復仇之戰」，對戰隊史首度晉級8強的鶯歌工商，南英前2局就打下5分奠定勝基，加上張梓軒精彩後援守住局面，終場南英以7比4勝出，明將交手平鎮高中，爭搶進入冠軍戰。

南英今年在木棒組聯賽以9勝1負戰績晉級8強，唯一輸的一戰就是在第3階段以2比4敗給鶯歌，兩隊今天再度強碰，鶯歌排出同樣的先發左投陳冠廷，這次南英打線有備而來。

開路先鋒郭天信首打席就掃出三壘安打，並靠暴投跑回第1分，後2棒獲得保送上壘，潘德瑋適時補上安打，南英首局先搶3分，2局下南英連續選到2次保送，郭天信再擊出內野安打形成滿壘，之後南英靠2次滾地球送回2分，將比分拉開為5比0。

5局上鶯歌展開反攻，單局敲3安加上對手的2次失誤，一口氣將比分追到2分差，但6局起南英壓出身高192公分的左投張梓軒登板，後援4局只被敲2安，送出4次三振，沒有失分，瓦解鶯歌攻勢，最終南英成功「復仇」，闖進4強。

南英去年在木棒聯賽5到8名排名賽敗給平鎮高中，最終以第7名作收，明將在晚間6點與平鎮爭搶冠軍戰門票，南英總教練何信賢提到，這學年度都還沒有對戰平鎮的機會，「只要一場比賽表現好，就有機會。」

(中時電子報)