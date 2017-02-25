連兩年扛中職聯隊先發 王溢正盼今年繳出好表現

王溢正連續兩年擔任中職聯隊先發投手。(周鎮宇攝)

Lamigo桃猿左投王溢正，連續兩年都將擔任中職日職對抗賽首戰先發，去年先發主投3局失4分，他表示，去年表現不盡理想，希望今年能夠拿出跟季賽一樣的感覺來面對他們。

王溢正連續兩年擔任中職聯隊的頭號先發，他指出，雖然可以比賽，但目前當然還沒有這麼快到達季賽的標準，目前也僅在熱身賽中出賽兩場各投1局，就是努力當中，擔當起這個重任。

去年王溢正三局投球，共被擊出4支安打，被平田良介與中村悠平擊出帶有打點的安打，失掉4分，王溢正說，期望今年能夠好一點，他們是每一隊的菁英聚集在一起，也希望向他們學習些東西。

(中時電子報)