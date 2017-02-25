美韓部署薩德系統 加速推進進度
促使中韓關係緊張的「末段高空區域防禦系統」（THAAD薩德）部署，目前進度將加速推進；韓媒引述政府人士透露，由於中國方面反對美韓聯手部署的壓力，導致提供薩德用地的「樂天」一直推遲內部理事會決議時間，但韓國國防部已和「樂天」決定於下周簽訂換地合約。
韓國《中央日報》25日報導稱，韓政府相關人士表示，據悉樂天已確定了內部方針，提供樂天Skyhill高爾夫場（星洲高爾夫場）作為部署薩德系統的用地；若現擁有星洲高爾夫場的樂天物產在本月27日召開理事會決定換地，那麽將於28日與國防部簽訂合約。
韓軍方相關人士稱，為了配合6月底美韓計畫完成部署薩德系統的日程安排，國防部將會加快速度推進後續程序。
美國國防部長馬提斯本月初訪韓，美韓雙方當時確認南韓將如期在今年部署薩德系統；馬提斯當時稱：若不是北韓的挑釁行為，我們不需要在這裡部署薩德。
(旺報)
關鍵字：薩德系統
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