苗栗住宅火警 男子葬身火窟

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苗栗縣泰安鄉一處2樓鐵皮屋，今天下午發生火警，警消獲報到場撲滅火勢，在現場發現一具焦屍，經查為附近溫泉飯店員工。

苗栗縣政府消防局下午接獲報案，指稱泰安鄉一處二樓鐵皮屋起火，消防人員趕抵現場，拉水線灌救，但火勢猛烈，約20坪大的空間全部燒毀，警消於火勢撲滅後在現場勘查，發現一具焦屍。

警方調查，該名未及時逃出火場的男子為附近一間溫泉飯店員工，疑是中午時間回公司提供的宿舍休息，不料發生意外，詳情仍待警方做後續調查，並由火調人員釐清起火原因。1060225

(中央社)