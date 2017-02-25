鍾逸人96歲仍健壯 第5本著作撰寫中

前「二七部隊」部隊長鍾逸人雖然已經96歲高齡，但適逢二二八70週年，他仍然親自出席相關活動，他透露之前的回憶錄中，漏了一些，正在重新整理撰寫成第5本書。

二二八事件今年屆滿70週年，各地都有相關紀念活動，前「二七部隊」部隊長鍾逸人也親自出席相關活動，即使外面下著大雨，鍾逸人仍現身在中央研究院跟財團法人二二八事件紀念基金會合作，舉辦「紀念二二八事件70週年學術研討會」中。

鍾逸人接受中央社記者訪問時，回憶當年才26歲的他，擔任二七部隊部隊長的那段時光時說，當時台灣人看到國民黨官員的所作所為很不服氣，因他們將台灣人民當成八年抗戰時的敵人欺負。

由於當年政府對查緝私菸事件並不處理，因此開始引爆二二八事件，鍾逸人說，當時在台中有一群愛國青年跟學生在3月4日成立了二七部隊，並找他來當二七部隊的部隊長。

「其實那時候我不夠條件」鍾逸人說，因為從海南島回來，日治時代海軍大尉吳振武才有這個資格，但他當年已經答應黃朝琴的安排加入海軍，因此背景並不適合。

當年會找鍾逸人擔任部隊長還有另一個原因，鍾逸人說，埔里隊長黃信卿在事件發生時，剛好在埔里，隊中青年就請黃信卿帶隊至台中，但黃信卿並不了解台灣的政治狀況，也人生地不熟，因此才又找了鍾逸人來當部隊長。

鍾逸人說，他不是帶兵的材料，但當時他認為既然二七部隊需要他且部隊長也不一定要帶兵，才答應了這項職務。

鍾逸人說，外界都認為謝雪紅組織二七部隊是錯的，當年謝雪紅在2月26日因為有人要暗殺她，才躲到台中希望可受到保護，後來謝雪紅跟二七部隊也有些摩擦。

「事情發生後殺死了近2萬人，這個責任很重大」鍾逸人說，這事件對國際也不好交代，因此傳出說二二八事件是共產黨搞的，也從這時候中共開始舉辦二二八紀念，而台灣卻因為白色恐怖而不敢說。

鍾逸人表示，對於二二八事件，老一輩的人不敢說，下一輩的人不知道，報紙教科書等也都沒有說，而中共那邊則說二二八是中國人民革命的一部份。

鍾逸人透露，他正在寫第5本書。鍾逸人說，之前的4本書難免會有遺漏，因此當他想起什麼就補進去，像是吳振武的背景外界一開始不知道，也是後來有自白書等資料才曝光，而像他們知道詳情的則不敢說。1060225

(中央社)