中國製造2025 各地祭出行動綱領

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為落實「中國製造2025」戰略，中國大陸許多省市已祭出行動綱領，東部地區轉型高階裝備製造、中部產業升級、西部則著重優勢產業突破。

綜合陸媒報導，為加快從製造大國轉向製造強國，大陸國務院2015年5月發布「中國製造2025」戰略目標；「中國製造2025」11個配套實施指南日前出爐，包括國家製造業創新中心建設等5大工程實施指南。

大陸各省市例如上海市、廣東省、江蘇省、浙江省、安徽省、山東省、陝西省、四川省、新疆等省區市也陸續推出行動綱領或實施方案。

江蘇、浙江、廣東、山東等東部製造業發達地區，均將產業發展重點聚焦高階裝備製造和戰略新興產業等高技術領域。

其中，江蘇推出「中國製造2025江蘇行動綱要」確立重點發展半導體專用設備、網路通訊設備、智慧型製造裝備、先進軌道交通裝備、海洋工程裝備和高階船舶、新型電力裝備、航太裝備等15個產業。

浙江發布的「中國製造2025浙江行動綱要」則提出，要打造全大陸領先的機器人應用示範基地，積極發展高檔數控工具機、積層製造裝備、專用和特種製造裝備、智慧型成套裝備電子、智慧型可穿戴設備。

安徽、河南、山西等中部省分提出全面升級製造業，除深化能源開採設備、煤化工裝備、農機裝備等原有優勢產業，還要拓展至新能源、新材料、生物製藥等產業。

其中，山西發布的「中國製造2025山西行動綱要」就明定，積極引領新興產業綠色發展，建設綠色資料中心和綠色基地台，完善節能目標責任考核評價體系等。

陝西、四川、重慶、廣西等西部省市區則各自提出優勢產業重點突破的發展戰略。陝西省確定重點發展半導體、智慧型終端、雲端運算、大數據和物聯網、航太等產業。

四川省和重慶市則將在軌道交通、新能源、新能源汽車、裝備製造等領域繼續著力。

此外，西部省分還根據各自地理位置，確立一系列接軌「一帶一路」戰略的發展策略。例如重慶、四川、廣西、雲南等省區均要求接軌東協國家；陝西、甘肅、青海則強調，將加強和絲路經濟帶沿線國家國際合作。1060225

(中央社)