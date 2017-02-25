轉型是目標 黃泓瀚：贏球更重要

健行科大黃泓瀚無畏防守球員，轉身上籃取分。（大專體總提供）

頂著HBL冠軍賽MVP進軍UBA的健行科大黃泓瀚，前進之路未如想像中順遂，身高192公分的他，原本期待在大學時期展開轉型工作，但幫助球隊打下勝利，更是他在陣中的重要使命，立誓扮演好「膠水」角色、串起球隊攻守的他，今面對強敵高師大，再展全能身手，繳出13分、9籃板、6助攻、4抄截、2阻攻，率隊以75比67打下本屆第9勝，晉級8強差一步。

率領能仁家商打下HBL冠軍的黃泓瀚，進入健行科大後，從公開二級出發，大一時全勝戰績勢如破竹，卻輸掉8強晉級4強的關鍵戰役，隔屆才順利取得公開一級門票，大三時預賽只輸1場，卻在4強賽不敵明道大學，無緣冠軍，本屆再度繳出9勝2敗佳績，黃泓瀚豪氣地說：「目標就是冠軍，今年不拿，什麼時候拿？」

黃泓瀚進入大學後，清楚明白轉型將是自己面對未來發展的重要工作，也在練球時努力付出，已有不錯成效，但轉型後的打法，卻無法幫助健行科大奪勝，經過與教練劉孟竹討論後，他決定讓自己融入團隊打法，而不是專注在自己的轉型路，他說：「我應該讓大家更好，而不只是我好。」

黃泓瀚會深刻反省，關鍵就是健行慘敗給中科大一役，「我一開始覺得不是我的問題，後來想想才明白，我應該重視團隊！」黃泓瀚強調，轉型是必須努力的目標，他努力在練球時做好準備，但比賽時他就扮演好串起大家的角色，「大家都打得不像自己，就會輸球，我該讓大家盡早進入狀況。」

本屆UBA助攻排行榜前3名，只有排名第3的黃泓瀚不是後衛，看得出他的策應功力，更象徵他對健行體系的重要性，大四的他，即將於今年暑假投身SBL選秀，劉孟竹認為，愛徒是全方位球員，對系統戰的適應能力強，應可順利融入未來的SBL球隊；黃泓瀚則說：「看未來選秀結果，我會努力去適應接下來的體系。」

(中時電子報)