紀念湯德章逝世70周年 賴清德盼社會和解
228紀念日前夕，台南市舉辦一連串紀念湯德章逝世70周年的活動，25日先在愛國婦人館開跑，呈列湯德章奮鬥成長至二二八事件犧牲的各種文物，台南市長賴清德感嘆228事件發生在70年前，與國民黨現任的任何黨員已無關聯，盼望社會和解共生。
愛國婦人館在二戰後是台南南區區公所辦公室，湯德章是第一任區長，雖只短暫任職半年多，卻是他惟一任職國民政府公務員的經歷。這次紀念展地點選在此處，正好彰顯他的史蹟，凸顯意涵。
愛國婦人館即日起在館內展出湯德章成長奮鬥的老照片，其中有許多湯家家人的照片，25日開展活動請來湯家的後代子孫到場見證，並以「亂世英魂」作為展覽的標語。
台南市政府在228前夕，再度拆除了部分蔣公銅像，引起國民黨籍議員撻伐是在製造族群對立，賴清德25日參加湯德章逝世70周年紀念活動時，澄清自己並未製造對立，認為該坦白面對歷史真相，大家都該知道70年前發生了什麼事。
「那時候本省、外省各個族群都有犧牲」賴清德表示，要審思228歷史事件，不需針對特定族群，整起事件發生在70年前，與現在的國民黨員早已沒關係。
(中時)
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