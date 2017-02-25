泰台商揮桿不忘公益 慈善高球持續15年
15年前由泰國台商總會發起的慈善盃高球賽，涓滴彙集成一筆基金，幫助泰國社會弱勢，有學子在助學金的協助下，順利畢業並就業。
泰國是許多高爾夫迷的最佳選擇，旅泰台商也有不少人對高球著迷，除了天氣熱一點之外，場地多，桿弟專業，服務又好，更重要的是收費便宜。泰國台商總會15年前由總會長黃盛涌發起慈善捐助活動，至今已經成為台商界的盛事，許多人都期待這一天以球會友，同時做公益。
由15年前台灣之友慈善基金會的300多萬泰銖，持續協助泰南和碧差汶省和普吉島三地的弱勢清寒學子，協助他們繼續學業，唯一條件是必須成績維持優良。一名在海嘯後父母雙亡的孤兒安蓬（ANPHONG），在慈善基金的援助下，一路完成大學學業，正在攻讀研究所，並有了一份穩定收入。
安蓬說，如果沒有台商慈善基金的資助，他僅僅是一名高職生，可能就是一名技術工。在南亞海嘯後，父母雙亡，靠著台灣之友慈善基金會和台灣會館所轄的春鳳基金會的清寒獎學金，才能完成學業，他非常感謝。他以感恩的心發願，將來一定會幫助更多的人。
另外在泰國北部的碧差汶省也發生過土石流，造成很多泰國民眾家毀人亡，在台商之友慈善基金會的捐輸下，讓碧差汶省的弱勢學生也能夠繼續學業。居住在碧差汶省的台商劉蘭麗及饒春生夫婦，也代表碧差汶省學子感謝台商們的熱心公益，讓台灣人的愛心深植在碧差汶省的受災學生心中。
台灣之友慈善基金會董事長、也是僑務委員張冠昌表示，15年前台商的熱心與愛心，至今已經有逾萬名泰國清寒學生受惠。這都是一顆顆的種子，讓公益愛心的樹苗在泰國成長，這一份善心義舉會繼續下去，感謝台商們在揮桿之餘也對泰國社會做出貢獻。1060225
(中央社)
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