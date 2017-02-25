范瑋琪自嘲無財產 要黑人不准離婚

歌手范瑋琪今天出席活動，她近期為了照顧兒子和準備巡迴演唱會忙得兩頭燒，她自嘲名下無財產，向老公「黑人」陳建州喊話，「你絕對不能跟我離婚」。

范瑋琪今天下午在台北出席美妝活動，除了照顧兩個兒子飛飛、翔翔，她也將於3月18日展開「在幸福的路上」巡迴演唱，蠟燭兩頭燒讓她成了「時間規劃狂」，更笑說不這麼做就會垮台，「一定要讓兒子在下午1時到3時睡午覺，趁中間空檔工作、排練」。

對於事業、家庭如何拿捏？她用自己歌詞所寫「幸福沒有捷徑，只有經營」，都還在學習路上，目前雖不急著出專輯，但「黑人」還是送她造價「六位數」的新麥克風與耳麥，范瑋琪笑喊，「我每天跟他說絕對不能跟我離婚，不然我就什麼都沒有了」。

談起兒子，范瑋琪藏不住母愛，直呼聽他們講「我愛你」讓人融化，「這階段的小孩好神奇，像海綿不斷吸收單字，有天就變得好會講話」，她計畫帶全家一起巡迴，讓兒子感受媽媽表演。不過要是太遠的地方就無法帶他們去，「否則還沒開唱，就先在長途飛機上被兩個小孩搞到累翻」。

演唱會首日恰好是她生日，范瑋琪表示沒特意安排，屆時會不會有慶生橋段或特別演出，她賣關子笑說，「你們來看就知道了」，並預告請來不少嘉賓，「會用很特別的方式呈現」，目前還在搶小巨蛋場地，希望11月能唱回台北。1060225

(中央社)