限韓令發威？傳陸網站下架南綜藝節目

中國大陸為反制美韓擬在南韓部署THAAD疑似祭出「限韓令」，不僅南韓藝人在中國大陸發展受阻，最新還傳出「Running Man」等南韓綜藝節目也被迫在中國大陸影視網站下架。

中國大陸網民追韓劇的熱門去處「鳳凰天使TSKS韓劇社」微博24日下午發文說，「今日起，各大版權在線站暫停更新一切韓流節目。原因你我都懂。」

文章指出，目前情勢「風聲鶴唳」，站方上週就得知消息，也做了準備。一些中國大陸境外版權未受影響的電視劇節目會按計畫正常發布，受波及的節目「我們正與各版權磋商中」。

這篇文章最後寫道，「箇中難處還請理解，國家面前無個人。」

不過，截至25日下午5時，這篇文章已無法在「鳳凰天使TSKS韓劇社」微博上找到。

有媒體報導，中國大陸各大影音網站都已停止更新南韓節目，數檔南韓綜藝節目今年以來的最新內容都被下架，包括知名度極高的「Running Man」，但2016年以前的舊集數仍可觀看。

中韓關係近半年多來因終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）問題陷入緊繃，期間不斷傳出中國大陸國家新聞出版廣電總局暗地祭出的「限韓令」升級，但始終未獲北京官方證實。

中國大陸外交部發言人耿爽2016年11月在記者會被問到「限韓令」時表示「沒聽說」，但「有關方面」應注意到中國大陸民間不滿THAAD的情緒。1060225

(中央社)