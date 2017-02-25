結婚倒數微電影 訴乳癌患者不敢婚心酸

小璐和阿中論及婚嫁，但小璐婚前檢查發現罹乳癌，擔心切除乳房影響外觀、未來無法懷孕、哺乳，不敢結婚。醫師表示，現在有術前輔助治療，有機會免當「少奶奶」。

台灣癌症基金會邀請新生代導演施祥德，集結許多乳癌病友們的真實縮影，改編拍攝「結婚倒數180天」微電影，敘述一對即將步入禮堂的新人小璐和阿中，因小璐罹患乳癌、想要放棄婚姻的心路歷程。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，這樣的故事其實是許多乳癌病友的縮影，隨著乳癌年輕化及晚婚趨勢，有些病友面對乳房可能切除的衝擊，心理承受的壓力與身心失衡的反應相當大。

根據衛生福利部國民健康署2013年癌症登記統計資料顯示，高居台灣女性癌症發生率之首的乳癌，罹患人數高達1萬1281人，較前年新增3307人，是所有癌症增加最快速的，平均每天約有31名婦女罹患乳癌。

台北榮總乳房醫學中心主任曾令民表示，每年新增的乳癌病友中，45歲以下女性佔20%，許多病友都對結婚抱持憧憬，也深怕因為罹患乳癌而成為「少奶奶」。

曾令民說，近年來某些乳癌可藉由術前輔助治療，觀察乳癌型態量身訂做最適合的治療。所謂術前輔助治療就是指在手術前先給予藥物治療，觀察癌細胞變化，有機會可以縮小腫瘤，大幅提高乳房保留的機會，尤其特定腫瘤若在手術前打到消失，甚至可以延長存活期。

不過，曾令民也說，不是每一個乳癌病友都適合，研究發現對於三陰性乳癌及HER2過度表現的乳癌患者反應較佳，但是需要與主治醫師充分討論個人適不適合接受術前輔助治療及乳房保留手術。

台灣癌症基金會表示，小璐罹患乳癌，但男主角阿中選擇為愛相伴，一起面對人生。即使罹患乳癌，治療上還是有許多選擇，不要輕言放棄。1060225

(中央社)